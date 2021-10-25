Землю накрила найбільша магнітна буря за останні роки

04 ноября 2021, 16:00

На Землі зафіксували одну з найбільших магнітних бур за останні кілька років. Як повідомила 4 листопада Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту РАН, нестабільність магнітного поля зберігатиметься ще не менше двох-трьох днів.

Зазначається, що явище виникло несподівано. Індекс геомагнітної активності, який останніми днями повільно знижувався, майже відразу після опівночі різко збільшився до рівня 7 (при максимальному значенні 9). Це відповідає магнітній бурі третього рівня за п'ятибальною шкалою.

Причиною нової магнітної бурі став сонячний спалах рівня М1.7 (клас М означає сильні спалахи, що передують максимальному класу X), що відбувся два дні тому.

"Чому сила сонячного викиду була так недооцінена (а прогноз був лише на незначні обурення, максимум на слабкі бурі), належить розбиратися фізикам", - зазначили в лабораторії.

За останні чотири роки на Землі зареєстрували лише чотири бурі такого ж рівня: 12 травня поточного року, 14 травня 2019 року, 26 серпня 2018 року та 28 вересня 2017 року.

Наголошується, що більших подій за цей час не відбувалося.