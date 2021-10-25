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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
04 ноября 2021, 17:00

COVID-щеплення частіше роблять українці 20-40 років

Найчастіше від коронавірусу вакцинуються українці віком 20-40 років. Такі дані у четвер, 4 листопада, повідомила заступник голови Національної служби здоров'я Тетяна Бойко.

Вона також назвала, яким вакцинам віддають перевагу українці.

Найбільше зроблено щеплень препаратом компанії Pfizer-BioNTech - понад 4,3 млн осіб, CoronaVac - понад 3 млн, AstraZeneca - понад 1,3 млн, Moderna - понад 1 млн.

В Україні 1174 медичні установи мають договори з НСЗУ на проведення вакцинації, з них 65 приватних та 14 лікарів-ФОП.

З початку року на проведення щеплень виплачено понад 397 млн грн.

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