На Донбасі шість обстрілів, поранений військовий

04 ноября 2021, 09:30

Минулої доби на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, одного військового було поранено. Про це у четвер, 4 листопада, повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Зазначається, що із шести порушень режиму припинення вогню два були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"У результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення. Воїнові надано домедичну допомогу, проведено евакуацію до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в ранковому зведенні штабу.

Там також повідомили, що противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Лобачеве.

Поблизу Південного сепаратисти двічі обстріляли позиції ООС, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Неподалік Новоолександрівки зафіксовано обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-3 противник вів вогонь із мінометів калібру 82-мм.

У районі Новодзвінки найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Станом на 7:00, 4 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше в ОБСЄ заявили про пошкодження комплексу відеоспостереження біля Гранітного. У металевому корпусі камери і пластмасових частинах зовнішньої панелі, що лежали на землі, було близько десяти пробоїн