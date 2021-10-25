Суд визнав незаконною процедуру націоналізації ПриватБанку

04 ноября 2021, 10:00

Господарський суд Києва 1 листопада визнав недійсним договори про придбання та купівлю-продаж акцій ПриватБанку за позовом ТОВ Реватіс. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на судовий реєстр.

Зазначається, що компанія Реватіс входить до групи Приват Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Водночас "антиколомойський" закон №590-ІХ передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію завданих збитків, але унеможливлює визнання недійсними договорів, укладених у процесі виведення банку з ринку.

Як повідомили у ПриватБанку, суд проігнорував приписи ЗУ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, яким чітко встановлено заборону на витребування акцій банку, проданих інвестору (державі).