Вчені назвали країни, які першими подолають пандемію COVID

04 ноября 2021, 11:00

США, Великобританія, Португалія та Індія можуть вийти з пандемії коронавірусу вже наступного року. Такі прогнози в середу, 3 листопада, опублікувало агентство Reuters із посиланням на опитування низки відомих епідеміологів.

За словами вчених, згадані країни матимуть певне поєднання високого рівня вакцинації та природного імунітету серед людей, які заразилися коронавірусом. У цих країнах COVID, ймовірно, стане ще однією сезонною хворобою.

"Ми вважаємо, що в період від сьогодні до кінця 2022 року настане момент, коли ми отримаємо контроль над цим вірусом, коли ми зможемо значно знизити тяжкі захворювання та смертність", - цитує видання головного епідеміолога Всесвітньої організації охорони здоров'я Марію Ван Керкхове.

При цьому фахівці попереджають, що коронавірус COVID-19 ще багато років стане однією з головних причин смертності населення планети. На думку однієї частини вчених, він поводитиметься, як кір: викликатиме спалахи в групах населення з низьким рівнем вакцинації. На думку іншої, COVID-19 стане більш схожим на грип.

"Ніхто не відкидає повністю того, що деякі називають "сценарієм судного дня", при якому вірус мутує до такого ступеня, що вислизатиме від труднощів завойованого імунітету", - озвучили експерти найгірший зі сценаріїв.