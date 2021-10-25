Україна зобов'язується відмовитися від вугілля за 20 років

04 ноября 2021, 10:30

На кліматичному саміті COP26, який триває в Глазго, більше 40 країн уклали угоду про відмову від вугілля, пише The Guardian.

Відзначається, що великі країни - споживачі вугілля, зокрема Канада, Польща, Україна і В'єтнам, поступово припинятимуть для виробництва електроенергії використовувати вугілля.

Деякі країни мають намір зробити це в 2030-х роках, тоді як невеликі країни – у 2040-х.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля - це одна з найбільших причин викидів парникових газів.

"Сьогоднішній день знаменує віху в наших глобальних зусиллях у боротьбі зі зміною клімату, бо країни з усіх куточків світу об'єднуються в Глазго, щоб заявити, що вугілля не відіграватиме жодної ролі в нашому майбутньому виробництві електроенергії. Сьогоднішні амбітні зобов'язання, які були взяті нашими світовими партнерами, демонструють, що для вугілля кінець близький", - заявив бізнес-секретар Великої Британії Квасі Квартенґ.

Відзначається, що великі країни - споживачі вугілля, зокрема Канада, Польща, Україна і В'єтнам, поступово припинятимуть для виробництва електроенергії використовувати вугілля.

Деякі країни мають намір зробити це в 2030-х роках, тоді як невеликі країни – у 2040-х.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля - це одна з найбільших причин викидів парникових газів.

"Сьогоднішній день знаменує віху в наших глобальних зусиллях у боротьбі зі зміною клімату, бо країни з усіх куточків світу об'єднуються в Глазго, щоб заявити, що вугілля не відіграватиме жодної ролі в нашому майбутньому виробництві електроенергії. Сьогоднішні амбітні зобов'язання, які були взяті нашими світовими партнерами, демонструють, що для вугілля кінець близький", - заявив бізнес-секретар Великої Британії Квасі Квартенґ.