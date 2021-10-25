У Росії добова COVID-смертність на новому максимумі

04 ноября 2021, 11:30

У Росії за минулу добу приріст нових хворих на коронавірус COVID-19 був 40 217. Померли 1 195 пацієнтів - це новий антирекорд, і вже третій поспіль, повідомляє оперативний штаб у четвер, 4 листопада.

Найбільше жертв коронавірусу зафіксували в Москві – 97, у Санкт-Петербурзі – 75, у Московській області – 52.

Умовна смертність від COVID-19 (остаточну можна буде визначити лише після завершення епідемії) залишається на рівні 2,8%.

Загалом у Росії за час пандемії зареєстрували 8 673 860 випадків коронавірусної інфекції: 243 255 померлих і 7 ​​477 366 виписаних - за останню добу одужали 31 928 осіб.

Кількість визначених активних випадків, тобто пацієнтів, які зараз отримують лікування, зросла до 953 239.