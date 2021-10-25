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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
04 ноября 2021, 12:00

Верховна Рада збереться на позачергове засідання

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту у четвер, 4 листопада.

Згідно з оприлюдненим на сайті парламенту розпорядженням, це засідання розпочнеться відразу після чергового. При цьому у четвер парламент працює у пленарному режимі до 15:00.

Вказано, що спікер парламенту скликає позачергове засідання на вимогу 155 народних депутатів. На порядку денному лише одне питання - нардепи розглянуть законопроект про Держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій (№5460).

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Верховної Ради, на якому планується розглянути низку кадрових призначень у Кабінеті Міністрів.

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