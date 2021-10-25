На Закарпатті поліомієліт виявили у п'ятьох дітей, одну паралізувало

04 ноября 2021, 13:00

На Закарпатті поліомієліт виявили у п'ятьох дітей. Усі вони не отримали планових щеплень від поліовірусу, повідомляє ВВС Україна.

Ідеться вже про два різні вогнища, де виявили випадки інфікування поліовірусом. Причому один з них пов'язаний з недавнім спалахом хвороби на Рівненщині.

Головний епідеміолог області Вікторія Тимчик повідомила, що випадок інфікування поліомієлітом І типу 12-річної дитини не пов'язаний із розслідуванням рівненського випадку поліомієліту. Однак у ході розслідування було виявлено інший осередок - його локалізацію не називають з етичних міркувань.

У чотирьох дітей, які мали контакти з інфікованою дитиною із Рівненської області, підтвердили поліовірус ІІ типу. Лікарі не повідомляють подробиць того, як діти із Закарпаття отримали контакт із дитиною з Рівненської області. Від вакцинації їхні батьки відмовляються за релігійними переконаннями, як і у випадку на Рівненщині.

За інформацією Вікторії Тимчик, за медичною допомогою батьки дітей не зверталися, поки вони перебувають удома під контролем сімейного лікаря та наглядом батьків.

За словами директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Анатолія Пшеничного, на Закарпатті відсоток вакцинованих від поліомієліту дітей становить 49%. У сфері спостерігається стійка тенденція до збільшення відмов.

Нагадаємо, на початку жовтня МОЗ повідомило про випадок паралічу, який був зафіксований у півторарічної дитини з Рівненської області. Пізніше вірус виявили ще у шести дітей із 10, яких виховує сім’я.