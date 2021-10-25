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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
05 ноября 2021, 09:00

Не лиш Bayraktar: у Генштабі пообіцяли за загрози застосовувати будь-яку зброю

Українські військові у разі загрози з боку РФ застосовуватимуть всю зброю, а не тільки безпілотники Bayraktar. Про це начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала заявив в ефірі 1+1.

Він наголосив, що українські військові не збираються зупинятися лише на використанні безпілотників Bayraktar на Донбасі, але й готові до застосування всього наявного озброєння у разі загрози.

"Ми не повинні зупинятися на Байрактарах. Відповідь адекватну ми даватимемо з усього озброєння, яке у нас є. У тому числі й Байрактари. Ми не зупиняємось на Байрактарах", - сказав Шаптала.

Він також зазначив, що ЗСУ готові до застосування артилерії у разі потреби.

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