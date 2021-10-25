05 ноября 2021, 13:30 Нардепа Третьякову усунули від п'яти засідань Ради Верховна Рада у п'ятницю, 5 листопада, усунула депутата зі Слуги народу, голову комітету парламенту із соціальної політики Галину Третьякову від п'яти пленарних засідань. "За" проголосували 234 нардепи, "проти" - 3, "утрималися" - 15. Водночас нардепа від Євросолідарності Ірину Геращенко не змогли усунути від п'яти засідань Ради через порівняння "слуг народу" із "зеленими чоловічками". "П'ять років тому "зелені чоловічки" захопили Крим. Наразі зелені чоловічки захоплюють український парламент", - сказала Геращенко з трибуни парламенту 10 вересня 2019 року. За усунення Геращенко проголосували лише 190 нардепів. Твитнуть Загрузка... Загрузка...