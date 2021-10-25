Полковника ЗСУ спіймали на співпраці з Росією

05 ноября 2021, 14:00

Правоохоронці викрили полковника ЗСУ, командира одного з підрозділів військової частини у Миколаївській області з найвищим допуском до секретних даних, який співпрацював із Росією. Про це повідомляє Офіс генпрокурора у п'ятницю, 5 листопада.

Слідство встановило, що офіцер має контакти з чинними військовими ЗС Росії та мешканцями тимчасово окупованого Криму, які причетні до діяльності російських спецслужб.

Крім того, правоохоронці встановили, що полковник ЗСУ має громадянство Росії.

Під час обшуку за місцем проживання полковника було виявлено та вилучено: жорсткі диски, флеш носії, мобільні термінали, ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, у тому числі з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей.

Наразі проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

Вирішується питання про повідомлення військовому про підозру та обрання запобіжного заходу.