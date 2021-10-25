В Україні скасували прописку у паспортах

05 ноября 2021, 14:30

Верховна Рада на засіданні в п'ятницю, 5 листопада, 238 голосами ухвалила закон, який скасовує записи та прописку в паспортах.

Відтепер українці зможуть змінити місце реєстрації онлайн, зокрема у додатку Дія.

Також документ скасовує штампи у паспорті та витяги з ID-картки про прописку.

Документом також визначається можливість отримання послуг в електронній формі, перелік усіх необхідних документів та відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, заборона вимагати для декларування чи реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачені цим законопроектом, документів.

Реєстри територіальних громад функціонуватимуть виключно в електронній формі та обмінюватимуться інформацією між собою та з державними реєстрами в автоматичному режимі.