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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
05 ноября 2021, 14:30

В Україні скасували прописку у паспортах

Верховна Рада на засіданні в п'ятницю, 5 листопада, 238 голосами ухвалила закон, який скасовує записи та прописку в паспортах.

Відтепер українці зможуть змінити місце реєстрації онлайн, зокрема у додатку Дія.

Також документ скасовує штампи у паспорті та витяги з ID-картки про прописку.

Документом також визначається можливість отримання послуг в електронній формі, перелік усіх необхідних документів та відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, заборона вимагати для декларування чи реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачені цим законопроектом, документів.

Реєстри територіальних громад функціонуватимуть виключно в електронній формі та обмінюватимуться інформацією між собою та з державними реєстрами в автоматичному режимі.

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