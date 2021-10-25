Рада спростила автоперевезення між Україною та Білоруссю

05 ноября 2021, 15:00

Народні депутати в п'ятницю, 5 листопада, проголосували за закон, який звільняє від спеціальних дозволів нерегулярні пасажирські і вантажні перевезення автотранспортом.

"За" закон Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року (№ 0060) проголосував 281 народний депутат.

"Протокол було здійснено 06 лютого 2020 р. в м. Мінську з метою активізації процесу лібералізації міжнародних вантажних автомобільних перевезень, а саме звільнення від дозволів для виконання міжнародних вантажних автомобільних перевезень для транспортних засобів", - йдеться в записці пояснення.

Протоколом передбачається звільнення від дозвільної системи нерегулярних пасажирських і вантажних перевезень автомобільним транспортом. Реалізація цього Протоколу надасть вітчизняним перевізникам нові можливості для здійснення своєї діяльності. Крім того, Україна зможе залучити додаткові вантажопотоки і пасажиропотоки, оскільки білоруські перевізники зможуть виконувати перевезення в Україну без дозволів також.

Як відзначається в пояснювальній записці, відсутність бар'єра у вигляді дозвільної системи стане передумовою для нарощування товарообігу між Україною та Республікою Білорусь, а безперешкодний транзит є надважливим для виконання перевезень низкою країн ЄС через обмеження транзиту Республікою Польща.

Крім того, звільнення від дозволів на нерегулярні пасажирські перевезення дозволить залучити додатковий пасажиропотік, який з кожним роком лише збільшуватиметься.

Також цим Протоколом буде врегульовано питання збільшення терміну перебування членів екіпажів автобусів, які здійснюють регулярні перевезення пасажирів, а також водіїв вантажних автомобілів, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення, за наявності документів підтвердження. Ця норма дозволить вирішити питання про виконання перевезень професійними водіями на невеликих відстанях.