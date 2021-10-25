У Криворізькій міськраді тривають обшуки

05 ноября 2021, 16:30

Співробітники Державної фіскальної служби проводять обшуки у приміщенні Криворізької міської ради, а також у будинках колишніх чиновників у Кривому Розі та Дніпрі з метою отримання документальних доказів скоєння правопорушень у період 2010-2020 років. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Раніше співробітники відомства встановили факти розтрати посадовцями Криворізької міськради разом із підконтрольними підрядниками сотень мільйонів гривень бюджетних коштів.

Про підозру у вчиненні протиправних дій, пов'язаних із розкраданням у 2019-2020 роках коштів бюджету Кривого Рогу, повідомлено двом фігурантам серед встановленої групи осіб - директору структурного підрозділу виконкому Криворізької міської ради та директору підприємства-підрядника.

Вони підозрюються у розкраданні бюджетних коштів на нібито проведення ремонту понад дві сотні доріг по всьому місту, який фактично не виконувався, а також системному підробленню документів про очищення доріг міста Кривий Ріг від снігу, у тому числі у дні, коли опадів не було.