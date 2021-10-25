Годинники у Віндзорському замку переводили протягом двох діб

05 ноября 2021, 17:00

Годинникарі королеви Великобританії Єлизавети II близько двох діб переводили всі годинники Віндзора на зимовий час. Про це повідомляє Daily Express.

"У нас у маєтку (Віндзорський замок - ред.) 400 годинників, 250 з яких перебувають всередині замку, а решта розподілена по території маєтку", - зазначив голова команди фахівців зі зміни часу Фьодор ван ден Брук і додав, що загалом на переведення годинників на зимовий час тривав 40 годин.

Також він розповів, що переводити годинники набагато простіше.

"Влітку це набагато простіше, тому що всі годинники просто переводяться на одну годину вперед, і щоразу мені потрібен час на вихідних, щоб встановити всі годинники на правильний час", - додав ван ден Брук.

Крім цього, головний годинникар резиденції британської королеви регулярно перевіряє всі годинники.