У жіночому душі в гуртожитку КПІ знайшли камеру

05 ноября 2021, 17:30

У гуртожитку КПІ в жіночій душовій виявили камеру відеоспостереження. Про це розповіла депутат Інна Совсун, повідомляє Сегодня в п'ятницю, 5 листопада.

Відеоспостереження помітили ще 28 жовтня в душі жіночого гуртожитку №7 КПІ. Як з'ясувалося, це зробив студент другого курсу – він випадково зняв своє обличчя, коли тестував камеру.

Коли дівчата помітили камеру, в гуртожиток викликали поліцію та написали заяву на хлопця. У свою чергу, завідувачка гуртожитку, яка спочатку обіцяла тримати справу на контролі, тепер закликає дівчат "вгамуватися". Вона вважає, що вимагати притягти зловмисника до відповідальності – це цькування. Жінка звинувачує студенток у тому, що вони нібито більше цікавляться матеріальною компенсацією, аніж покаранням, а також шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння.

У свою чергу, в студмістечку вишу заявили, що така зйомка без згоди є злочином.

"Комендант гуртожитку намагається знецінювати проблему: порівнює зйомку в душовій з курінням; стверджує, що студентки більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж справедливим розглядом справи. Але це неправда. У цій ситуації важливо публічно відстояти право на недоторканність особистого життя та безпеку, а замовчування - крок у зворотному напрямку", - сказано в заяві.

Водночас у поліції заявили, що з цієї нагоди триває перевірка.

"З приводу цієї події в КПІ відкрито кримінальне провадження за статтею 182 частина перша - порушення недоторканності приватного життя. Наразі слідчі проводять усі необхідні слідчі дії. Результати будуть у понеділок. Особу підозрюваного встановлено, його поки не затримано. Збирається вся доказова база для оголошення підозри", - кажуть у поліції Солом'янського району.

Відзначимо, що санкція статті передбачає штраф від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи терміном до 2 років, або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до 3 років.