На Львівщині утилізують прострочену COVID-вакцину AstraZeneca

05 ноября 2021, 18:00

На Львівщині минув термін придатності близько 40 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca, тепер її утилізують. Про це заявив директор Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, повідомляє Укрінформ у п'ятницю, 5 листопада.

"До нас ця (вакцина. – Ред.) надійшла як невідкладна допомога. Є близько 40 тис. AstraZeneca, яку ми не використали і в якої минув термін придатності. Вона зараз знаходиться на карантині, потім її передадуть на централізовані склади, де утилізують", - сказав Чемерис.

Станом на сьогодні проблем з надходженням вакцин на територію області немає, запевнив урядовець. Охочі вакцинуватися найчастіше обирають Pfizer, на другому місці – Coronavac, а AstraZeneca – найрідше.

Зараз повністю імунізовано 23% населення, 35% отримали першу дозу вакцини. Щодня вакцинується від 18 тисяч до 22 тисяч мешканців області.

Напередодні в регіоні виявили 1 758 випадків коронавірусу, за весь час пандемії його підтвердили в 188 624 осіб. Померлих – 4 711 осіб, одужали 149 816 осіб.