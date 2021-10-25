У Латвії платитимуть за збитки від вакцинації

05 ноября 2021, 10:00

У Латвії Сейм ухвалив поправки до законодавства, що дозволяють виплачувати грошові компенсації за середні та тяжкі ускладнення після вакцинації від COVID-19. Про це у четвер, 4 листопада, пише портал ERR.

У початковій версії законопроекту компенсація передбачалася лише у разі серйозних збитків, коли викликані щепленням проблеми зі здоров'ям залишаються назавжди.

Проте опозиція запропонувала переглянути цей закон та внесла пропозицію розширити умови компенсації.

"У новій редакції передбачено компенсацію і тим пацієнтам, яким внаслідок вакцинації було заподіяно помірну шкоду", - сказано в повідомленні.

Представник консерваторів у парламенті Юріс Ранканс заявив, що навіть якщо до лікарні через вакцинацію потрапить одна людина з мільйона, держава має сплатити витрати на її лікування.

"Несправедливо зобов'язувати людей щепитися від коронавірусу, залишаючи їх при цьому напризволяще у разі серйозних побічних ефектів", - зазначив він.

При цьому він додав, що у разі "почервоніння та температури компенсація не передбачається".