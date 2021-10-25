В Україні випробують таблетки від COVID-19

05 ноября 2021, 11:00

Міністерство охорони здоров'я дозволило випробувати в Україні препарати проти коронавірусної інфекції виробництва компаній Pfizer та Merck. Про це у четвер, 4 листопада, йдеться у відповідному наказі МОЗ.

Йдеться про препарат від коронавірусу Ритонавір виробництва Pfizer у таблетках по 150 мг. Ліки тестуватимуть на тих, хто контактував із хворими COVID-19.

Пігулки MK4482-013 Молнупінавір виробництва Merck проходитимуть клінічні випробування на базі міської студентської лікарні Харківської міської ради. Їх тестуватимуть на дорослих, які проживають із хворими COVID-19.