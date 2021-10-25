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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
05 ноября 2021, 11:30

В Австрії запровадили обмеження для невакцинованих

У Відні в рамках боротьби з коронавірусом влада вирішила обмежити доступ невакцинованих жителів країни до перукарень та ресторанів. Про це у четвер, 4 листопада, пише The Local.

Видання пояснило, що для відвідування місць масового скупчення людей у ​​Відні тепер необхідно буде показати сертифікат про вакцинацію або документ про одужання. При цьому негативний тест не надасть права на відвідування таких місць.

Уточнюються, що це правило стосується всіх гастрономічних закладів, тобто ресторанів, кафе та барів. А також місць, де надаються послуги, що потребують тісного фізичного контакту, наприклад, салони краси, перукарні та масажні кабінети.

Крім того, невакцинованим забороняється відвідувати заходи за участю понад 25 осіб.

Мер Відня Мікаель Людвіг сказав, що нові правила набудуть чинності "наприкінці наступного тижня", не вказавши конкретної дати.

Відомо, що близько 64% ​​мешканців Відня повністю вакциновані.

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