Вакцинація рятує 10 життів за годину - Ляшко

05 ноября 2021, 12:00

Вакцинація від коронавірусу COVID-19 рятує життя 10 українців за годину. Про це сказав голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу у п'ятницю, 5 листопада.

"Тільки вакцинація захищає та рятує життя. Завдяки вакцинації щогодини ми зараз рятуємо 10 життів, кожні 6 хвилин - рятуємо одне людське життя. Серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити лише одну річ - вакцинуватися та переконати це зробити своїх рідних та близьких", - сказав міністр і додав, що "вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина - відповідальність".

За його словами, ключовою особливістю цієї хвилі коронавірусу є те, що 93% госпіталізованих не вакциновано від цієї хвороби. Майже всі тяжкі пацієнти, які потребують реанімаційних заходів, також не вакциновані.