На Волині сфотографували північне сяйво

05 ноября 2021, 12:30

На Волині відбулося північне сяйво, природне явище сфотографував місцевий метеолюбитель Андрій Гаврилюк. Про це повідомляє Meteoprog.ua.

Слабке полярне сяйво рожевого кольору спостерігалося близько півночі у ніч на 4 листопада у місті Ківерці Волинської області.

"Спостерігав північне сяйво сьогодні вночі на 50 широті в Ківерцях, Волинська область, о 00:10 за місцевим часом. Через потужну геомагнітну бурю Q індекс локально піднімався до 8. Фотографічно спостерігалося хвилин 10-15 як червоне світіння у північній частині неба, потім накрила шарувата хмарність та туман", - розповів Андрій Гаврилюк.

Повідомляється, що на Землі спостерігалася потужна геомагнітна буря. Другого листопада на Сонці відбулися два інтенсивні викиди плазми у верхніх шарах сонячної корони.