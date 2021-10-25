У Миколаєві штурмували лікарню, вимагаючи дати кисень

05 ноября 2021, 13:00

У ніч на п'ятницю, 5 листопада, до обласної інфекційної лікарні Миколаєва увірвалася група людей, які погрожували персоналу та вимагали дати кисень. Про це розповіла головлікар лікарні Світлана Федорова на своїй сторінці у Facebook.

"Нічне свавілля сьогодні. О 00:15 ночі увірвалася група незнайомих людей на територію лікарні. Зламали шлагбаум, почали вибивати двері до приймального покою. Із погрозами накинулися на персонал, з вимогою кисню. Тривожна кнопка є. Викликали одразу поліцію", - написала вона.

За її словами, кисень був потрібен для важкої хворої, сатурація у якої була 35 і яка раніше потрапила до Новобузької ЦРЛ. До лікарні увірвалися, як додала Федорова, її родичі, щоб знайти кисень, а за ними в'їхала машина із самою пацієнткою.

"Виявилося, що слідом в'їхала якась машина (типу "приватна швидка"), не "медпрестиж", без розпізнавальних знаків, чи був хоч один медик у цій, так званій "швидкій" - невідомо. Але там була вкрай важка хвора, в агональному стані, сатурація 35. І не було кисню, не було умов транспортування такої хворої (у такому стані взагалі не можна транспортувати - це знають медики, на жаль, не знають ті, хто на хвилі ковіду вирішив підзаробити, обзиваючи себе "приватною швидкою")", - розповіла Федорова.

За її словами, місцеві ОДА та облрада щодня звітують перед Києвом, що у місцевих лікарнях є все необхідне для пацієнтів із COVID-19, проте це не відповідає дійсності.

"На сьогодні, з усього переліку, лише у трьох лікарнях є хоч щось (у тому числі, кисень - ред.). І лише в одній (нашій) є все (кисень, ліки, реанімація та реаніматологи)", - написала головлікар.

За її словами, щодня під кабінетом стоять родичі пацієнтів із коронавірусом.

"Щодня сотні дзвінків і десятки повідомлень у месенджер, де пишуть про те, що лікарі не приймають до 5 міськлікарні, вимагають, щоб разом із хворим привезли свій кисень", - додала Федорова.

Головлікар заявила, що сама знайшла виробника, "вийшла, знайшла людей, які оплатять кисень доставку 20 тонн", а від влади потрібно "дати бюрократичну відмашку на відправку машини". Однак за три дні жодної реакції не було.

Водночас Федорова розповіла, що раніше також просила виділити охорону для лікарні, зокрема хоча б облаштувати пост патрульної поліції, проте їй заявили, що це неможливо.

Головлікар звернулася до Нацполіції, депутатів Верховної Ради, президента Володимира Зеленського, Офісу президента з проханням вплинути на ситуацію в лікарні