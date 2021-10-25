Україна оновила рекорд з COVID-смертності

06 ноября 2021, 09:00

В Україні за минулу добу зафіксовано 25 063 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Померло 793 особи – рекордна кількість за весь період пандемії. Про це свідчать дані МОЗ вранці у суботу, 6 листопада.

До цього найбільша кількість смертей за добу фіксувалася 25 жовтня – тоді померли 734 українці.

За п'ятницю госпіталізували 5057 осіб з інфекцією, одужало – 11 817 осіб. Серед нових хворих – 1541 дітей та 398 медпрацівників.

Найбільше померлих за добу на Херсонщині – 144. Також багато смертей у Дніпропетровській області – 89. На Київщині зафіксували 50 смертей, у Києві – 41.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Дніпропетровській (2616) та Одеській (2177) областях.

Загалом з початку пандемії в Україні зафіксували 3 058 014 випадків коронавірусу, померло 71 635 хворих, одужало – 2 504 236 осіб.