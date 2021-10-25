У ЗСУ озвучили умову застосування Bayraktar

Українська армія використовуватиме ударні безпілотники Bayraktar на Донбасі щоразу, коли виникатиме загроза життю військовослужбовців. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Сергій Шаптала в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера у п'ятницю, 5 листопада.
Таким чином військовий підтвердив, що повторне використання згаданих БПЛА не виключається.
"Ми Bayraktar зараз застосовуємо в разі загрози. Якщо є загроза для наших військових і необхідно цю загрозу погасити, щоб зберегти життя військовим, то ми застосовуємо Bayraktar", - наголосив Шаптала.
При цьому він зазначив, що йдеться про "ситуативне точкове застосування".