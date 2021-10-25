У ЗСУ озвучили умову застосування Bayraktar

06 ноября 2021, 10:00

Українська армія використовуватиме ударні безпілотники Bayraktar на Донбасі щоразу, коли виникатиме загроза життю військовослужбовців. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Сергій Шаптала в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера у п'ятницю, 5 листопада.

Таким чином військовий підтвердив, що повторне використання згаданих БПЛА не виключається.

"Ми Bayraktar зараз застосовуємо в разі загрози. Якщо є загроза для наших військових і необхідно цю загрозу погасити, щоб зберегти життя військовим, то ми застосовуємо Bayraktar", - наголосив Шаптала.

При цьому він зазначив, що йдеться про "ситуативне точкове застосування".