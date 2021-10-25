Директор ЦРУ їздив до Росії через Україну - ЗМІ

06 ноября 2021, 11:00

Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відвідував Москву цього тижня, щоб попередити Кремль щодо України. Про це в ніч на суботу, 6 листопада, повідомляє телеканал CNN.

"Президент США Джо Байден направив директора ЦРУ Бернса до Москви, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за збільшенням кількості військ біля кордону з Україною, та спробувати визначити, що мотивує дії Росії", - йдеться у матеріалі.

Крім того, повідомляється, що глава американського розвідувального відомства під час свого офіційного дводенного візиту також висловлював стурбованість тим, що Росія може використовувати експорт газу як важіль тиску на Україну та країни Європи, яким загрожує енергетична криза.

Телеканал стверджує, що після своїх зустрічей у РФ Бернс поговорив по телефону із президентом України Володимиром Зеленським, щоб "спробувати зняти напруженість між Києвом і Москвою" та запевнити українського лідера в тому, що Вашингтон уважно спостерігає за активністю російських військ.

Нагадаємо, з кінця жовтня американські ЗМІ повідомляли, що Росія відновлює нарощування своїх військ поблизу кордону з Україною. Також були оприлюднені знімки, зроблені супутником, які нібито підтверджують цю інформацію.