У Росії кількість жертв пандемії перевищила 245 тисяч

06 ноября 2021, 12:00

Росія оновила добовий антирекорд із заражень коронавірусом COVID-19 – захворіло 41 335 людей. Про це повідомляє оперативний штаб у суботу, 6 листопада.

У країні померли за добу 1188 пацієнтів. Найбільше смертей у Москві – 98, у Санкт-Петербурзі – 86, у Московській області – 49. Загальна кількість жертв COVID-19 зросла до 245635.

Нові випадки зараження фіксувалися у всіх 85 регіонах Росії. У Москві виявили 6880 нових випадків, у Санкт-Петербурзі - 3138 хворих за добу, в Московській області - 3085.

Загалом у Росії під час пандемії зареєстровано 8 755 930 випадків коронавірусної інфекції. Одужали 7535172 пацієнтів, у тому числі 29201 за останню добу.