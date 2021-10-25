Зеленський обговорив із генсеком РЄ ситуацію з правами людини у Криму

06 ноября 2021, 13:00

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 листопада, провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Сторони обговорили, зокрема, захист прав людини в анексованому Криму, повідомила прес-служба глави держави.

Так, у ході переговорів український лідер висловив подяку співрозмовниці та її колегам за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та участь у Кримській платформі.

Під час зустрічі Зеленський та Пейчинович-Бурич приділили особливу увагу ситуації із правами людини в анексованому Криму та способам залучення генсека РЄ до її моніторингу. Глава держави закликав Пейчинович-Бурич задіяти всі механізми Ради Європи для звільнення політв'язнів-українців, утримуваних у Росії.

Також сторони торкнулися питань практичної підтримки з боку Секретаріату Ради Європи європейської інтеграції України, зокрема у сферах захисту прав людини та забезпечення верховенства права та розвитку демократичних інституцій.