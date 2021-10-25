У США закликають відправити кораблі до Чорного моря

06 ноября 2021, 14:00

Республіканці-члени американського Конгресу Майк Роджерс і Майк Тернер у п'ятницю, 5 листопада, направили до Білого дому послання із закликом підтримати Україну через "нарощування російських військ біля її кордонів". Про це повідомило видання Defense News із посиланням на лист.

"У зв'язку з нещодавнім нарощуванням російських військ на українському кордоні ми закликаємо вашу адміністрацію вжити негайних та оперативних заходів щодо надання підтримки Україні у вигляді розвідданих та озброєнь", - йдеться у посланні.

Зокрема, конгресмени закликають поставити в Україну зброю дії з ураження.

Крім того, законодавці наполягають на відправленні в Чорне море бойових кораблів США "для стримування і відбиття вторгнення Росії, що відновилося".

"Ми закликаємо вас негайно розглянути питання про належну військову присутність США в регіоні та ініціювати відповідні заходи щодо обміну розвідданими між США та Україною, щоб запобігти подальшій ескалації ситуації", - написали вони.