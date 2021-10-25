Доба в ООС: вісім обстрілів, поранено одного бійця

06 ноября 2021, 15:00

Минулої доби з боку сепаратистів зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню, шість із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один боєць ЗСУ поранений, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні у суботу, 6 листопада.

Так, біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм. У напрямку населених пунктів Болотне та Луганське противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

У бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Поблизу Лебединського позиції ЗСУ потрапили під обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Біля Талаківки вівся вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А в районі Золотого-4 сепаратисти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Станом на 7-му годину ранку суботи порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.