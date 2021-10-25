Поклонська передбачила створення міст для антивакцинаторів

06 ноября 2021, 16:00

Колишній прокурор анексованого Криму та чинна послиця РФ у Кабо-Верде Наталія Поклонська виступила проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу та введення QR-кодів. Свою позицію вона виклала на особистій сторінці у Facebook.

"У всіх людей має бути вибір і рівні права, незалежно від наявності QR-кодів. Я згодна з тим, що люди, які захворіли на будь-який вірус, не повинні заражати інших, але наявність QR-кодів не може бути гарантією відсутності вірусу", - написала Поклонська.

При цьому вона запитала, як жити невакцинованим людям, і висловила припущення, що в майбутньому з'являться міста та села для осіб такого типу.

"Можливо колись десь будуть запропоновані QR-коди для невакцинованих людей. Або збудовано цілі міста та села для них, магазини тощо. Страшно уявити, що колись фантастика може стати реальністю", - припустила Поклонська.