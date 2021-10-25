06 ноября 2021, 17:00 Резнікова виведено зі складу делегації України в ТКГ Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміну складу української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу. Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю, 5 листопада. Згідно з указом №568/2021, зі складу делегації виведено нового міністра оборони Олексія Резнікова, який виконував обов'язки першого заступника голови делегації. Його місце тимчасово зайняв голова парламентського комітету із правової політики Андрій Костін. "Тимчасово покласти виконання обов'язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на Костіна Андрія Євгеновича - члена делегації, представника України у робочій групі з політичних питань", - йдеться в документі. Указ уже набув чинності. Твитнуть Загрузка... Загрузка...