У Грузії поліцейський розстріляв колегу прямо у відділенні

07 ноября 2021, 10:00

На заході Грузії співробітник поліції вбив свого колегу, випустивши в нього 12 куль у будівлі відділення поліції. Про це у п'ятницю, 5 листопада, повідомив телеканал Rustavi2.

Інцидент стався у селі Чаладіді Хобського муніципалітету (край Самегрело – Верхня Сванетія). Потерпілий від поранень помер на місці.

Зазначається, що стрілець здався колегам. Порушено кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Водночас Інтерфакс інформує, що стрілянина стала наслідком сварки, що виникла між товаришами по службі, які також були сусідами. Як зазначено, жертва трагедії зазнала 14 поранень.