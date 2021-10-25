У Польщі після смерті вагітної протестували проти суворих обмежень абортів

07 ноября 2021, 17:00

Тисячі людей у суботу, 6 листопада, вийшли на вулиці близько 70 польських міст у пам'ять про вагітну Ізабелу, померлу внаслідок септичного шоку в лікарні міста Пщина, що на півдні Польщі.

Наймасовіша акція відбулась у Варшаві, де десятки тисяч людей із фотографіями померлої скандували: "Жодної більше" та вимагали від влади пом'якшити законодавство, що стосується сфери абортів. За словами адвокатки родини померлої Йоланти Будзовської, саме суворі обмеження щодо абортів у Польщі стали причиною смерті Ізабели, повідомляє агентство AFP.

30-річна Ізабела потрапила до лікарні на 22-му тижні вагітності після передчасного відходу навколоплідних вод наприкінці вересня. За словами Будзовської, "лікарі чекали на смерть плода" замість екстреного переривання вагітності, що могло врятувати життя жінки. "Плід мертвий, пацієнтка мертва, септичний шок", - повідомила адвокатка у Twitter.

За її словами, Ізабела стала першою жертвою майже повної заборони абортів у країні. У померлої залишились 9-річна дитина та чоловік.

Після смерті Ізабели у лікарні в Пщині відсторонили двох лікарів, а прокуратура міста розпочала розслідування. Польська влада відкидає звинувачення у смерті жінки через законодавчі обмеження щодо абортів.

Раніше повідомлялось, що у січні 2021 року набула чинності майже повна заборона на аборти у Польщі. Згідно з рішенням Конституційного суду, яке спричинило масові вуличні протести по всій країні, переривання вагітності через патологію плода є незаконним. Аборт можливий лише у разі зґвалтування або інцесту, або за умови небезпеки для життя чи здоров'я матері. Жорсткі обмеження абортів підтримує керівництво правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) і католицька церква Польщі.

Щороку у Польщі роблять до 2000 легальних абортів. Однак, за оцінками організацій захисту прав жінок, близько 200 тисяч польських жінок щороку роблять незаконні аборти або їдуть робити цю операцію в інші країни. Правозахисники побоюються, що ця кількість і надалі зростатиме через посилення законодавства.