У НПУ пояснили, чому перевіряють ковід-сертифікати

07 ноября 2021, 18:00

Правоохоронці пояснили свою участь у перевірці ковід-сертифікатів. Про це у суботу, 6 листопада, йдеться у повідомленні Нацполіції Київщини.

"Наразі існує загроза поширення хвороби COVID-19, і на правоохоронців у межах повноважень покладено обов'язок щодо запобігання поширенню інфекції - тобто перевірки документів осіб, які можуть бути носіями хвороби", - зазначили у НПУ.

Там нагадали, що згідно з ч. 1 ст. 11 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", організація та проведення профілактичних та протиепідемічних заходів у межах, встановлених законом, повноваження покладаються на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, установи охорони здоров'я, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також – на громадян.

"Таким чином, обов'язки щодо перевірки COVID-документації державою покладено на Національну поліцію України - центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав та свобод людини, протидії злочинності, підтримці публічної безпеки та порядку", - пояснили у поліції.