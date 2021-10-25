Ляшко розповів про роботу гірськолижних курортів у карантин

07 ноября 2021, 11:00

Цієї зими українські гірськолижні курорти прийматимуть відпочивальників лише за наявності сертифікату про вакцинацію від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на прес-конференції у п'ятницю, 5 листопада, пише РБК-Україна.

"Ми вже прописали в чинній постанові, що для вакцинованих гірськолижні курорти в Україні, не тільки Буковель, працюватимуть", - уточнив глава МОЗ і закликав співгромадян брати це до уваги під час планування відпочинку.

Також Ляшко попередив, що такий захід діятиме і для охочих скористатися канатною дорогою, та розповів схему дій.

"Щоб щоразу не приходити на канатну дорогу і не показувати COVID-сертифікат, якщо ви оселилися в готелі, там буде можливість отримати відповідний браслет, у якому буде вказано, в якому готелі ви мешкаєте. І далі ви можете потрапити з цим браслетом на цю лінію", - розповів міністр.