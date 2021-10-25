Понад 100 людей загинули під час вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоні

07 ноября 2021, 12:00

На заході Африки в державі Сьєрра-Леоне стався вибух бензовоза, який зіткнувся з іншою вантажівкою. Загинуло понад 100 людей, повідомила мер столиці країни Фрітауна Івонн Акі-Сав'єрр у суботу, 6 листопада.

"Я засмучена звісткою про вибух на Бай Бурех Роуд у (житловому кварталі – ред.) Веллінгтон після того, як вантажівка з паливом зіткнулася з іншою вантажівкою… За чутками, загинуло понад 100 людей. Розмір матеріальних збитків невідомий", – написала вона, також висловивши співчуття рідним загиблих.

За даними місцевих ЗМІ, кількість жертв може обчислюватись кількома сотнями. Це викликано тим, що багато людей підбігли до бензовозу, що потрапив в аварію, щоб набрати безкоштовного пального. Саме на цей момент стався вибух. Безліч людей отримали опіки та поранення. Постраждали десятки будівель. Згоріли дві АЗС.