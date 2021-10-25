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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
07 ноября 2021, 13:00

США підпишуть з Україною хартію партнерства

Сполучені Штати мають намір підписати нову хартію стратегічного партнерства з Україною. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Адміністрація США вважає за потрібне підписати в листопаді ц.р. нову хартію стратегічного партнерства з Україною, щоб відобразити в ній сучасні реалії. Про це повідомив на брифінгу представник Державного департаменту США Нед Прайс", - наголошується в повідомленні.

За словами Прайса, оновити документ слід для того, щоб у ньому "говорилося про виклики 21 століття".

Сторони мають намір підписати хартію 10 листопада під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена глави МЗС України Дмитра Кулеби, яка відбудеться у Вашингтоні.

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