У Мелітополі у сміттєвому баку знайшли тіло немовляти

07 ноября 2021, 14:00

У Мелітополі у сміттєвому баку знайшли тіло новонародженої дитини без ознак насильницької смерті. Немовля було загорнуто в рушник. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

Повідомлення про страшну знахідку до поліції надійшло в неділю, 7 листопада, близько 09:30. На місце виїхали керівництво Мелітопольського РУП, слідчо-оперативна група, експерти та кінолог зі службовим собакою.

"Поліцейськими встановлено, що двоє місцевих жителів у сміттєвому баку біля одного з багатоповерхових будинків на вулиці Ярослава Мудрого в Мелітополі знайшли полімерний пакет, в якому знаходився рушник, в який було загорнуто тіло дитини. Слідчо-оперативною групою виявлено труп новонародженої дитини (хлопчика) без ознак насильницької смерті", - йдеться у повідомленні.

Тіло дитини відправили на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити причину її смерті.

Поліція розшукує матір немовляти і з'ясовує всі обставини цієї події. Розпочато досудове розслідування за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з додатковою відміткою Нещасний випадок) КК України.