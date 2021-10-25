У Києві за добу заразилися коронавірусом 625 людей

07 ноября 2021, 09:00

У Києві за минулу добу зафіксовано 625 нових випадків захворювання на коронавірус, загалом - 269 218. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Так, COVID-19 інфікувалися 353 жінки від 18 до 89 років, 226 чоловіків від 18 до 92 років, 28 дівчаток від одного до 17 років і 18 хлопчиків від п'яти місяців до 17 років.

Смертельних випадків за добу – 42. Серед них 21 жінка від 50 до 91 року, 21 чоловік від 53 до 88 років.

Загалом вірус забрав життя 6504 городян.

За минулі 24 години було госпіталізовано:

107 хворих на коронавірус

387 з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Недугу подолали 130 людей, з початку пандемії одужали 234 137 людей.

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Оболонському (125), Дарницькому (111) та Дніпровському (110) районах.