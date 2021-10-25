В Україні щеплено 11,3 млн осіб

07 ноября 2021, 15:00

В Україні минулої доби вакциновано 131 406 осіб. З них одну дозу одержали 85 340 осіб, а повністю імунізовано – 46 066 українців. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

З початку кампанії з вакцинації щеплено 11 354 681 громадян. З них отримали одну дозу – 11 354 679 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 904 573 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 259 252 щеплення.

У МОЗ додали, що минулого тижня 93,2% госпіталізованих із COVID-19 були невакциновані.