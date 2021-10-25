Карантин може затягнутися – екс-глава МОЗ

07 ноября 2021, 16:00

Під час запровадження "червоних" зон в областях України вакцинація у цих регіонах прискорилася. Однак, якщо темп імунізації буде зменшений, то карантин затягнеться ще на три-чотири роки. Про це заявила екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі "Україна 24".

На її думку, головним завданням зараз є вакцинація щонайменше 75% населення.

Якщо ж українці відмовлятимуться від вакцинації проти коронавірусу, то в найближчі кілька років у країні періодично вводитимуться локдауни.

"...І тоді всі повинні розуміти, що з масками, карантинними обмеженнями, локдаунами, онлайн-навчанням, ми залишимося на наступні три-чотири роки, а може й п'ять", - сказала колишня глава МОЗ.