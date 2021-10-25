Стали відомі подробиці вбивства захисниці прав жінок в Афганістані

08 ноября 2021, 09:00

В Афганістані впізнали тіло активістки та викладачки економіки, яка вважалася зниклою безвісти з кінця жовтня. 29-річну Фрозан Сафі було застрелено, повідомляє France 24.

У північному місті Мазарі-Шаріф разом із Сафі було вбито ще трьох жінок. Усі вони хотіли евакуюватися з країни.

Вже затримано двох підозрюваних у вбивстві, які на допиті зізналися, що жінок запросили до будинку саме вони.

Відомо, що вбитим дзвонили невідомі та пропонували "приєднатися до евакуаційного рейсу". Востаннє загиблих жінок бачили живими, коли вони сідали до автомобіля.

"Я знала одну з цих жінок, Фрозан Сафі. Вона була активісткою, дуже відомою у місті", - розповіла на умовах анонімності співробітниця міжнародної організації.

За її словами, три тижні тому їй також зателефонував невідомий, який нібито пропонував допомогу дістатися безпечного місця за кордоном.

"Він знав про мене всю інформацію, просив надіслати мене документи, хотів, щоб я заповнила анкету. Прикинувся чиновником мого офісу, який відповідає за надання інформації в США для моєї евакуації", - розповіла співрозмовниця видання.

Однак, запідозривши недобре, жінка припинила контактувати з тим, хто телефонував. За її словами, тепер вона живе в страху і була шокована, дізнавшись про вбивство жінок.

"Моє психічне здоров'я зараз не дуже хороше. Я завжди боюся, що хтось підійде до мене, відвезе кудись і пристрелить", - зізналася жінка.