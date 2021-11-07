Сепаратисти обстріляли Світличне

08 ноября 2021, 13:00

У зоні проведення ООС сьогодні, 8 листопада, сепаратисти обстріляли село Світличне. Про це повідомляє Телеграм-канал Українська делегація для участі у тристоронній контактній групі (ТКГ).

Українська сторона СЦКК повідомляє, що 8 листопада у період з 05:43 до 06:11 озброєні формування сепаратистів обстріляли населений пункт Світличне із застосуванням артилерії калібру 122 мм, забороненої Мінськими угодами.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу значні пошкодження отримали будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищено обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії. Зафіксовано 6 влучань снарядів калібру 122 мм.

"Українська сторона СЦКК закликає СММ ОБСЄ якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню, оцінити такі порушення та провести моніторингові заходи в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Українська делегація зазначає, що сепаратисти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, що забезпечує водопостачання мирних жителів з обох боків лінії розмежування.