В Україні почали усувати невакцинованих

08 ноября 2021, 15:00

В Україні з понеділка, 8 листопада, почали усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу чиновників та співробітників сфери освіти, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Ідеться про працівників: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, освітніх установ. Працівники зазначених організацій, які станом на 8 листопада не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть усунуті від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення", - повідомив він.

Міністр уточнив, що усунути не можуть лише тих, хто має протипоказання до вакцинації, підтверджену медичним висновком.

Також Ляшко повідомив, що Україна вже отримала 31 млн доз вакцини. Зокрема, на вихідних прибуло 2,93 млн доз вакцини Moderna в рамках ініціативи COVAX, а також 1,4 млн доз вакцини Pfizer.

За даними МОЗ, в Україні вже вакциновано хоча б однією дозою 36,7% населення, а повний курс вакцинації пройшли 25,6% громадян.

Ляшко заявив, що завдяки вакцинації вже вдалося зберегти життя понад 5,5 тисячі людей.