На Прикарпатті лікар підробляла дані про COVID-вакцинацію

08 ноября 2021, 16:00

В Івано-Франківській області правоохоронці викрили схему махінацій із даними про вакцинацію від коронавірусу. Лікар вносила хибні відомості в електронну систему eHealth, за послуги брала 2,5 тисячі гривень з особи. Про це у понеділок, 8 листопада, повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що незаконну схему організувала заступник директора однієї із комунальних лікарень. До неї зверталися громадяни, які не бажали вакцинуватись, проте хотіли мати свідоцтво у додатку Дія.

Лікар незаконно вносила їхні персональні дані до електронної системи охорони здоров'я eHealth через програму Medics як нібито вакцинованих. Невикористану вакцину списувала.

Під час обшуку, проведеного у службовому кабінеті зловмисниці, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, яка використовувалась для внесення даних до інформаційної системи Національної служби здоров'я України; журнал обліку вакцинованих осіб; інші документи, які б підтверджували протиправну діяльність.

Планується оголосити лікарю підозру - несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право на доступ до неї (ст.362 Кримінального кодексу України).