У Польщі тероборону перевели у боєздатність через мігрантів на кордоні

08 ноября 2021, 16:30

Польща збільшила на кордоні кількість прикордонників, поліцейських та солдатів. Про це заявив глава МВС Маріуш Камінскі у Twitter у понеділок, 8 листопада.

Міністр наголосив, що влада спостерігає за ситуацією в Кузниці кілька днів і готова до будь-якого сценарію.

"Жорсткий захист кордону - наш пріоритет. Чекаємо на повну готовність", - заявив Камінскі.

У зв'язку зі скупченням мігрантів Сили територіальної оборони Польщі оголосили тривогу, сказано в їхньому Twitter. Тепер можуть бути викликані територіальні одиниці, щоб негайно з'явитися та підтримати прикордонну службу.

"Ми підвищуємо бойову готовність наших військ для підтримки прикордонних військ. З 10:30 100% бійців 1,2,4 БОП готові до дій через 6 годин", - сказано в повідомленні.

Протягом шести годин можливі зустрічі військовослужбовців Сил територіальної оборони з наступних воєводств: вармінсько-мазуського, підляського та люблінського.