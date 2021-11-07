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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
08 ноября 2021, 17:00

Кабмін звільнив чотирьох заступників Любченка

Після відставки Олексія Любченка з посади міністра економіки Кабмін звільнив першого заступника міністра та трьох заступників. Відповідні розпорядження уряду опубліковано у понеділок, 8 листопада.

Зокрема, звільнено: Володимира Гринюка - з посади першого заступника міністра (за власним бажанням), Світлану Глущенко (за власним бажанням), Михайла Лева (відповідно до абзацу четвертого частини другої ст. 9 ЗУ Про центральні органи виконавчої влади), Христину Голубицьку (згідно з абзацом четвертої частини другої статті 9 ЗУ (Про центральні органи виконавчої влади) - з посад заступників.

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