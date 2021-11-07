Кабмін звільнив чотирьох заступників Любченка

08 ноября 2021, 17:00

Після відставки Олексія Любченка з посади міністра економіки Кабмін звільнив першого заступника міністра та трьох заступників. Відповідні розпорядження уряду опубліковано у понеділок, 8 листопада.

Зокрема, звільнено: Володимира Гринюка - з посади першого заступника міністра (за власним бажанням), Світлану Глущенко (за власним бажанням), Михайла Лева (відповідно до абзацу четвертого частини другої ст. 9 ЗУ Про центральні органи виконавчої влади), Христину Голубицьку (згідно з абзацом четвертої частини другої статті 9 ЗУ (Про центральні органи виконавчої влади) - з посад заступників.