На Банковій помітили стабілізацію із COVID-19

08 ноября 2021, 17:30

В Україні складна ситуація із поширенням коронавірусу COVID-19. Але у країні стабілізується показник госпіталізацій. Про це стало відомо під час наради за участю президента Володимира Зеленського, повідомляє його прес-служба у понеділок, 8 листопада.

Як доповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19 зберігається: минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тис. нових випадків на добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тис. осіб. Проте, за словами глави уряду, можна говорити про певну стабілізацію за показником госпіталізацій: 34,5 тисяч минулого тижня та 34,3 тисяч – тижнем раніше.

Наразі 17 областей України перебувають у червоній зоні епідемічної небезпеки. У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дозволити регіону одним з перших вийти із червоної зони.

Водночас було констатовано, що у Києві зберігається тенденція зростання кількості хворих на коронавірус. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на необхідності забезпечення стабільного постачання кисню до столичних лікарень.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доповів президенту про перебіг вакцинації населення. За його словами, загалом в Україні вже вакциновано 11,5 млн громадян, з них 8 млн осіб - двома дозами. Але цими вихідними було зафіксовано зменшення кількості проведених щеплень у низці областей, серед яких Житомирська та Одеська. Проводиться перевірка та з'ясовуються причини, чому у цих регіонах не працювали окремі пункти щеплення.

Як розповів голова МОЗ, студенти-медики активно залучаються до роботи в пунктах вакцинації, а інтерни – ще й до роботи із госпіталізованими хворими на COVID-19.

Він також поінформував, що з вересня міністерство проаналізувало роботу всіх ковідних лікарень, і зазначив, що цього тижня медики отримають надбавку 300% за роботу з хворими на COVID-19.

Міністр також запевнив у відсутності дефіциту кисню у медустановах, де лікують хворих на коронавірус. Незважаючи на високий рівень споживання, кисень стабільно постачається до всіх лікарень.

Зеленський наголосив на необхідності підтримки бізнесу, що працює у "червоних" зонах. Міністерство економіки готує відповідний законопроект і найближчим часом його буде подано до Верховної Ради.